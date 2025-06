Francesco Spina: “Lavori interminabili al Garibaldi, ma non erano finiti?”

“Anche oggi ci segnalano i lavori interminabili al Garibaldi. Ma non erano finiti? Ma esistono i collaudi? È certificata la fine dei lavori? O è semplicemente in procinto di partire la pubblicità per la terza inaugurazione in attesa che i lavori finiscano regolarmente?”. Sono queste le domande che si pone il consigliere comunale di Azione Francesco Spina in una nota.

“Intanto, la mia richiesta – prosegue il consigliere di opposizione – di un consiglio comunale per condividere le modalità di gestione del teatro riaperto a ‘step’ viene trascurata dall’amministrazione. Sono preoccupati ora di conservare le ‘poltrone’ e continuano a litigare, continuando a produrre danni ai cittadini con i loro errori e i loro ritardi nel prendere una qualsiasi decisione”.

“Presto un premio a questa amministrazione per i lavori pubblici più lunghi (8 anni) e fuori dalle regole della storia di Bisceglie. E si tratta solo di manutenzione – conclude – figuratevi se avessero dovuto fare un teatro nuovo o un’opera pubblica nuova come hanno fatto le precedenti amministrazioni”.