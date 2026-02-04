Francesco Spina entra nella commissione nazionale ANCI su Sicurezza e Polizia Municipale

Francesco Spina è stato nominato nella commissione nazionale dell’ANCI dedicata a “Sicurezza e Polizia Municipale”, rafforzando il suo ruolo all’interno dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani. La designazione rientra nei recenti provvedimenti dell’ANCI nazionale relativi alla nomina e alla composizione delle commissioni permanenti del Consiglio nazionale.

Per Spina si tratta di un incarico che si affianca a quello, già ricoperto nella precedente consiliatura, all’interno della commissione Finanza Locale e Bilancio.

L’ingresso nella commissione “Sicurezza e Polizia Municipale” rappresenta un’occasione di confronto con amministratori e rappresentanti di realtà comunali diverse, chiamati a discutere e condividere modelli organizzativi, strumenti normativi e buone pratiche operative. Il lavoro della commissione è infatti orientato all’elaborazione di proposte concrete per rafforzare la sicurezza urbana e migliorare la gestione dei corpi di polizia locale, in un contesto in cui le città sono sempre più al centro di sfide complesse.