Francesco La Notte presenta richiesta di audizione del sindaco su questione Teatro Garibaldi

Il consigliere regionale Francesco La Notte ha presentato questa mattina una richiesta di audizione in VI Commissione Cultura con argomento la situazione in cui versa il Teatro Garibaldi”.

Nella richiesta di La Notte si legge che: “alla luce delle notizie apparse sulla stampa locale della città di Bisceglie, articoli relativi alla eventuale situazione persistente in cui si trova il Teatro Pubblico Garibaldi della medesima città, si chiede di audire con urgenza il sindaco della città di Bisceglie o che in sua vece al fine di chiarire i motivi che sottendono alla perdurante situazione in cui versa ormai da parecchi anni il teatro ed il sistema economico e culturale della città di Bisceglie, che negli anni addietro era una città punto di riferimento della cultura delle attività connesse al sistema Garibaldi nella sesta provincia”.