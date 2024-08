Francesco La Notte nominato vice commissario regionale dell’UDC

“In un’ottica di rafforzamento dell’UDC in Puglia e per garantire la necessaria esperienza e competenza degli organi dirigenti, il commissario regionale on. Gianfranco Chiarelli – d’intesa con il Segretario nazionale on. Lorenzo Cesa – ha scelto di affidare al dott. Francesco La Notte l’incarico di vice commissario regionale del partito”. La notizia giunge direttamente da una nota ufficiale del partito.

“La Notte, stimato commercialista con oltre vent’anni di esperienza nella progettazione, attuazione e rendicontazione di iniziative comunitarie (nazionali e regionali), è consigliere regionale dell’UDC nonché membro delle commissioni consiliari Sviluppo economico e Formazione professionale”.

“L’incarico a Francesco La Notte rappresenta l’inizio di una nuova ed importante fase per l’Unione di Centro pugliese che ha l’ambizioso obiettivo di strutturarsi significativamente nell’intero territorio regionale con il primario obiettivo di abbattere le barriere della marginalità, siano esse sociali o economiche, e garantire la parità di accesso ai servizi da parte di tutti i cittadini”.

Gli auguri sono giunti da parte di tutti gli amministratori e dal commissario regionale Chiarelli che ha aggiunto: “in virtù della comprovata maturità politica e dell’incarico istituzionale ricoperto, Francesco La Notte rappresenta la scelta più adeguata per un ruolo di prestigio ma che richiede grande dinamismo e voglia di rafforzare il progetto dell’UDC in Puglia. I migliori auspici per un proficuo lavoro in questa nuova comune sfida.