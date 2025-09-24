Francesco La Notte annuncia la sua ricandidatura al consiglio regionale con Forza Italia

“Cari amici, a Novembre sarò candidato alle prossime elezioni regionali con Forza Italia”. Ad annunciarlo, tramite social, è il consigliere regionale uscente Francesco La Notte.

“In questi anni ho imparato che la politica non è fatta di riflettori o passerelle, ma di ascolto, sacrificio e presenza. Non abbiamo bisogno di star, ma di persone che sappiano rimboccarsi le maniche e occuparsi delle vere priorità”, scrive La Notte. “Famiglie che non arrivano a fine mese, giovani che cercano opportunità, attività che ogni giorno lottano per restare aperte. Purtroppo questa è la dura realtà, o mi sbaglio? Ricordatevi che il voto non è un favore da chiedere né una moneta da scambiare, ma un atto di speranza e di libertà, un impegno per il futuro dei nostri figli e della nostra terra”.

“Io vi chiedo di partecipare, di condividere idee e proposte, di aiutarmi a costruire un percorso che metta al centro Bisceglie e tutta la Bat. Io da solo conto poco, ma insieme possiamo riportare la politica al suo vero compito, quello di servire le persone, a partire dall’ultimo.Conto in voi e spero in questa terra”, conclude.