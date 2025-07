Forza Italia: “Sfiorata ennesima tragedia, verifiche su alberature e infrastrutture a rischio”

“Ieri mattina, in via G. Di Vittorio, nei pressi di un plesso scolastico, si è sfiorata l’ennesima tragedia. Un albero si è abbattuto sul marciapiede, proprio in un’area frequentata ogni giorno da studenti, genitori e personale scolastico. Solo per puro caso non ci sono stati feriti”. Lo riferisce in una nota Forza Italia Bisceglie.

“Continuiamo a scherzare col fuoco, ma la fortuna prima o poi finisce. E con l’arrivo del maltempo previsto già dalla prossima settimana – vento forte incluso – è inevitabile pensare che simili episodi possano ripetersi, forse con conseguenze ben più gravi. Ci chiediamo quanto ancora bisognerà aspettare perché venga attuato un piano serio di controllo e manutenzione del verde pubblico? Quante altre segnalazioni dovranno essere ignorate? E soprattutto, quanti altri episodi dovranno accadere prima che si passi dalle parole ai fatti?”.

“Forza Italia chiede con fermezza che vengano immediatamente avviate le verifiche su alberature e infrastrutture a rischio, in particolare nei pressi delle scuole e dei luoghi sensibili. Non è accettabile affidare la sicurezza dei cittadini alla sorte. Il nostro appello non è polemico, è un grido di responsabilità. Tutelare la vita dei biscegliesi – conclude la nota – deve tornare a essere la priorità di questa amministrazione, dedicando più tempo a cose serie e meno a selfie ed inaugurazioni”.