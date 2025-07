Forza Italia: “Ogni volta che critichiamo un’inaugurazione lo facciamo con cognizione di causa”

“Ogni volta che ci permettiamo di criticare un’inaugurazione, un documento o qualsiasi attività promossa dal Comune, lo facciamo con cognizione di causa. Cioè, leggiamo, verifichiamo, ascoltiamo. Sì, esistono ancora persone che non si fermano al titolo in grassetto. E ogni volta, puntuali come una conferenza stampa fuori orario, arrivano consiglieri, assessori e altri componenti dell’Amministrazione a rispondere con il classico elenco della spesa: ‘Abbiamo fatto questo, abbiamo fatto quello, abbiamo anche rifatto le strisce pedonali!’ Bene. Bravi. Ma ci permettiamo una domanda semplice: cosa avete ottenuto?”. È la domanda che si pongono gli esponenti della sezione cittadina di Forza Italia.

“Perché il punto non è quante cose avete fatto – prosegue la nota – ma quali risultati concreti avete prodotto. Il vero metro di valutazione di un’amministrazione non è l’azione fine a sé stessa, ma l’impatto reale sulla vita delle persone. Avete mai chiesto ai cittadini se le loro esigenze sono state davvero ascoltate? Ai commercianti se respirano un’aria più serena o più pesante? Agli imprenditori locali se si sentono sostenuti o lasciati soli? E ancora, avete mai fatto due passi nel centro storico, tra rifiuti che restano per giorni? O guidato tra buche, sensi unici improvvisati e un traffico spesso senza logica? Avete mai provato a guardare la città con gli occhi di chi la vive davvero, tutti i giorni?”.

“Secondo voi, qui va tutto bene. Secondo molti altri, no. E non perché si divertano a criticare, ma perché vivono ogni giorno una realtà diversa da quella raccontata nei vostri comunicati autocelebrativi. Ma capiamo che è difficile vedere i problemi se si passa il tempo a guardarsi allo specchio. Noi continueremo – conclude la nota di Forza Italia – a osservare, ascoltare e parlare. Anche a costo di essere scomodi. Perché chi vive davvero la città non ha bisogno di cose fatte, ma di risultati raggiunti”.