Forza Italia: “No colpa ad accadimenti atmosferici, manca programmazione su manutenzione”

«Mentre tutti sono impegnati nelle verifiche e nella regolamentazione delle posizioni, la nostra città va alla deriva. Non ci si preoccupa nè di ripristinare situazioni di pericolo imminente e nè tantomeno si riesce a far sì che alcuni accadimenti possano essere evitati”. Lo affermano gli esponenti della sezione cittadina di Forza Italia.

«La manutenzione ordinaria è prevista ma non si attua, ci si lamenta sempre della mancanza di risorse economiche ma a mio avviso i danni causati dal maltempo apportano, poi, spese maggiori rispetto a quelle che si possono preventivare ancor prima che accadono. Ecco a Bisceglie manca proprio questo una programmazione di attività di manutenzione. Dunque non diamo la colpa agli accadimenti atmosferici – concludono gli esponenti di Forza Italia – ma ogni tanto rimbocchiamoci le mani e lavoriamo che a scaricare la colpa al tempo siamo tutti bravi. Bisogna potare, pulire i tombini e fare la manutenzione ordinaria».