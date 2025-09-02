Forza Italia: “Lavori Parco delle Beatitudini a ditta irregolare, 5 minuti di verifica 12 mesi di attesa”

“Il 13 settembre 2024 il Comune ha affidato i lavori di riqualificazione del Parco delle Beatitudini alla ditta RECO S.r.l., per un importo complessivo di quasi 150.000 euro. Peccato che l’impresa fosse irregolare sul DURC, il documento che certifica la regolarità contributiva. Una verifica semplice, che richiede 5 banalissimi minuti online”. Lo dichiara in una nota la sezione biscegliese di Forza Italia.

“Eppure, l’amministrazione se n’è accorta solo il 29 agosto 2025, dopo quasi un anno intero. Nel frattempo – prosegue la nota – il parco è rimasto fermo, abbandonato, e i cittadini hanno continuato a subire le conseguenze dell’incompetenza amministrativa. È come se il Comune affidasse i lavori di asfaltatura delle strade a una ditta che non ha nemmeno la patente per guidare i mezzi e se ne accorgesse soltanto dodici mesi dopo. Un paradosso che non farebbe ridere nemmeno in una barzelletta, perché a pagarne il prezzo è la collettività”.

“Il bilancio è chiaro, nessun lavoro avviato, un anno perso, un parco che resta una promessa tradita. Se per un DURC servono dodici mesi, quanto tempo ci vorrà per consegnare davvero il Parco delle Beatitudini alla città? Di tanto in tanto – concludono gli esponenti di Forza Italia – un’ammissione di responsabilità e vergogna servirebbe”.