Forza Italia Giovani Bisceglie condanna manifesto apparso durante manifestazione pro Gaza

Forza Italia Giovani Bisceglie prende fermamente le distanze dal contenuto del manifesto apparso in Piazza Margherita durante la manifestazione contro il genocidio in corso a Gaza, esprimendo piena solidarietà a Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio Tajani, destinatari di messaggi di odio e intolleranza. “Condanniamo con forza questo ennesimo episodio di livore politico – dichiarano – e ribadiamo che la violenza, fisica o verbale, non può essere mai giustificata, neppure nel contesto di un legittimo dissenso”.

“In una democrazia – proseguono – il diritto di protestare deve convivere con il rispetto del diritto allo studio e dei servizi pubblici. Bloccare università, creare disordini o impedire il normale svolgimento delle attività civiche non aiuta la causa palestinese, ma rischia solo di distogliere l’attenzione dal vero dramma umanitario”.

Forza Italia Giovani ricorda inoltre il concreto impegno dell’Italia a favore del popolo palestinese, attraverso azioni di cooperazione e assistenza umanitaria:

L'accoglienza sanitaria di 196 bambini palestinesi malati, giunti in Italia con le loro famiglie (658 persone in totale), rappresenta un ulteriore segno di solidarietà concreta.

I corridoi universitari, realizzati grazie alla collaborazione tra Farnesina, Ministero dell'Università e CRUI, hanno consentito a 39 studenti e ricercatori palestinesi di raggiungere l'Italia il 1° ottobre scorso.

“L’Italia è oggi il primo Paese non islamico in Europa per sostegno concreto al popolo palestinese – sottolineano – e questi dati parlano più di qualsiasi slogan di piazza. Non possiamo accettare che un tema così delicato venga strumentalizzato per fini politici o di protesta anti-governativa”.

Forza Italia Giovani conclude con un appello alla responsabilità: “È tempo di fermare il clima d’odio e lavorare insieme per un obiettivo comune: la pace e la fine delle sofferenze del popolo palestinese. Solo con unità e rispetto reciproco si può davvero costruire un futuro migliore”.