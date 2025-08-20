Forza Italia Giovani Bisceglie: “Città sempre meno sicura, servono risposte dalle istituzioni”

Forza Italia Giovani Bisceglie ha espresso forte preoccupazione in merito agli ultimi episodi di cronaca che hanno interessato la città, culminati con una violenta aggressione ai danni di un giovanissimo ragazzo andriese. Secondo il movimento, si percepisce sempre più la sensazione che Bisceglie stia diventando una sorta di “zona franca”, in cui la presenza dello Stato e delle istituzioni appare debole e poco incisiva.

“Ognuno di noi, tanto nelle zone periferiche della città quanto nel centro cittadino percepisce costantemente – si legge nella nota – un senso di insicurezza: quando passeggia per la nostra villa comunale deve stare ben attento a guardarsi le spalle perché, da un momento all’altro, potrebbe vedere arrivarsi alle spalle biciclette e/o monopattini elettrici che ormai sfrecciano in maniera indiscriminata, ad esempio”.

“L’episodio di ferragosto, che apprendiamo dalle cronache cittadine, ci induce a riflettere sulle nuove generazioni, sui nostri coetanei – proseguono – alcuni dei quali purtroppo risultano essere sempre meno propensi a sviluppare capacità di dialogo e a discutere civilmente senza ricorrere per forza alla violenza. La logica del branco, della prevaricazione, così come la legge del più forte, devono essere stigmatizzate con forza”.

“La nostra comunità non può più continuare ad assistere inerme ad episodi di questo genere, soprattutto perché violenza ed insicurezza cagionano danni e disagi a tutta la cittadinanza. Noi ragazzi abbiamo il dovere di non girarci dall’altra parte ma, anzi – conclude la nota – di essere parte attiva di un cambiamento culturale, imprescindibile, ma purtroppo impossibile senza un concreto e costante supporto delle istituzioni che, e lo diciamo con grande rammarico, spesso manca”.