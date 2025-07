Forza Italia: “Esentare pagamento occupazione suolo pubblico ad ambulanti danneggiati da maltempo”

“Quanto accaduto nelle ultime ore al mercato straordinario di Bisceglie è ingiusto. Decine di ambulanti, già provati da anni di difficoltà economiche, hanno subito danni gravi. In pochi minuti, il vento e la pioggia hanno spazzato via attrezzature, merce e speranze, lasciando dietro di sé non solo un disastro materiale, ma anche un duro colpo umano e lavorativo. Chi conosce davvero questo mondo sa che dietro ogni banco c’è una storia di sacrifici, sveglie all’alba, lavoro instancabile sotto il sole o sotto la pioggia. Sa che ogni giornata è una scommessa, e ogni euro guadagnato ha un peso. Ora servono risposte concrete, non solo parole”. Lo dichiarano in una nota stampa gli esponenti di Forza Italia Bisceglie.

“Per questo, rivolgiamo un invito chiaro e costruttivo all’Amministrazione Comunale: esentare il pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico gli ambulanti. Questa proposta nasce da un senso di giustizia e vicinanza verso una categoria duramente colpita. Ci auguriamo che venga valutata e accolta nel merito, e non respinta a priori solo perché avanzata da un gruppo di opposizione. In momenti come questi non ci devono essere bandiere, ma solo responsabilità e volontà di agire nell’interesse di tutta la nostra comunità. La politica, quella vera – conclude la nota – è quella che risponde ai bisogni delle persone. E a noi di Forza Italia, piace essere concreti e passare dalle parole ai fatti”.