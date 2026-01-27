Forza Italia: “Comune ha rinunciato a due fianziamenti PNRR, una tragedia per la città”

«Per l’ennesima volta la maggioranza in consiglio comunale ha dato vita a una farsa. Una farsa che però questa volta diventa una tragedia. Una tragedia per la città di Bisceglie. Fra lo stupore generale infatti abbiamo appreso che il Comune di Bisceglie ha rinunciato ufficialmente a due finanziamenti PNRR». A riferirlo è una nota della sezione cittadina di Forza Italia.

«Il primo di 7,5 milioni per la realizzazione del nuovo mercato comunale di padre Kolbe e il secondo di 2,5 milioni per la realizzazione di un nuovo asilo comunale per 60 bambini. In totale 10 milioni di euro di finanziamenti persi per la realizzazione di importanti opere annunciate in pompa magna nei mesi scorsi e che invece non vedranno mai la luce. Una vera tragedia per una Bisceglie – conclude la nota di Forza Italia – sempre più in ginocchio condannata a una lenta agonia dalla sinistra che governa la città interessata solo a prebende, incarichi, stipendi e giochi di palazzo».