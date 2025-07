Forza Italia: “Città fuori controllo, denunciamo con forza il clima di paura crescente”

“Con l’arrivo dell’estate e della movida, Bisceglie dovrebbe essere una città viva, accogliente, sicura. Ma la realtà che ogni giorno vediamo sotto i nostri occhi è molto diversa: la nostra città è fuori controllo. Risse, furti d’auto, spaccio e bande di ragazzi su biciclette elettriche che sfrecciano pericolosamente tra le famiglie. La cronaca quotidiana racconta una situazione sempre più preoccupante: episodi di violenza e microcriminalità si moltiplicano a ritmo incessante, soprattutto nelle ore serali. A fronte di questo scenario, ci chiediamo: dove sono le istituzioni? Dove sono i controlli? Perché le strade sono abbandonate all’illegalità diffusa?”. Sono le domande che si pone la sezione biscegliese di Forza Italia.

“Come esponenti cittadini di Forza Italia non possiamo più restare in silenzio. Denunciamo con forza il clima di paura crescente tra famiglie, commercianti e cittadini onesti. Chiediamo un piano urgente di sicurezza urbana:

Più controlli e pattugliamenti nelle zone sensibili della città;

Maggiori presidi di forze dell’ordine durante le ore serali e nei fine settimana;

Provvedimenti immediati per regolamentare e controllare l’uso pericoloso delle biciclette elettriche.

“Bisceglie merita di più. Merita rispetto. Merita sicurezza. Invitiamo pubblicamente l’amministrazione comunale a smentirci – dichiarano da Forza Italia – se quanto denunciamo non corrisponde al vero. Se davvero la città è sicura, lo dicano chiaramente ai cittadini, dati alla mano. Ma temiamo che, come spesso accade, chi amministra questa città viva in una realtà parallela, lontana dai problemi concreti della gente. Noi scegliamo di stare dalla parte dei cittadini e di chi ogni giorno convive con paura e rassegnazione”.