Forza Italia Bisceglie, “Mafia esiste nel nostro territorio, è il momento di agire concretamente”

“Ogni anno il 21 marzo si celebra la ‘Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie‘. Quest anno, in occasione dei 40 anni del brutale assassinio del dott. Sergio Cosmai, a Bisceglie ci sono state tante iniziative importanti che hanno visto una forte partecipazione dei cittadini. Bisogna però prendere atto che, al di là di ciò che si vuol far credere, il territorio della BAT, e dunque con nostro rammarico anche Bisceglie, è terra di illegalità”. A sostenerlo in una nota è il Gruppo politico Forza Italia di Bisceglie.

“Bisogna cercare soluzioni che non possono essere slogan e selfie ma che devono essere mirate a far sì che la città non sia più terra di nessuno e che mettano concretamente in atto il principio di legalità. Il Procuratore Nitti proprio il giorno della marcia del ricordo del dottor Sergio Cosmai – prosegue – ha dichiarato che la mafia c’è ed esiste nel nostro territorio e la si può sconfiggere solo con la perseveranza e rigore. Dall’amara consapevolezza di questa triste realtà bisogna ripartire e combattere su tutti i fronti. Una presenza costante e continua su tutto il territorio delle forze dell’ordine rafforzata così da generare un percorso virtuoso teso al rispetto delle regole e dei principi saldi su cui la comunità deve basarsi: “Legalità”.

“È arrivato il momento di agire concretamente – conclude la nota di Forza Italia Bisceglie – con la richiesta alle Istituzioni preposte di un costante e non più rimandabile rafforzamento delle forze dell’ordine per un presidio costante del territorio”.