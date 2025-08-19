Forza Italia Bisceglie denuncia criticità sulla gara d’appalto per la mensa scolastica

Forza Italia Bisceglie ha espresso forte preoccupazione in merito alla gara per l’affidamento del servizio di mensa scolastica destinato alle scuole dell’infanzia e primarie della città, dal valore complessivo di oltre 6 milioni di euro.

Dalla consultazione dell’albo pretorio, infatti, emerge un dato: alla chiusura del termine per la presentazione delle domande è pervenuta una sola offerta. Una circostanza ritenuta grave, che solleva dubbi sulla reale competitività e trasparenza della procedura, considerando che si tratta di risorse pubbliche e di un servizio essenziale per i bambini.

Secondo il partito, è inaccettabile che un appalto di tale portata si riduca a una partecipazione minima, con il rischio di compromettere la qualità del servizio e l’efficacia nell’impiego delle risorse. Per questo motivo Forza Italia chiede l’annullamento in autotutela della procedura in corso e la revisione del capitolato d’appalto, in modo da garantire regole di accesso più eque e favorire una maggiore concorrenza tra le imprese.

“La mensa scolastica non è un semplice servizio – affermano – ma un investimento sulla salute e sul benessere dei nostri figli. Trasparenza, correttezza e concorrenza devono essere i principi cardine di ogni decisione amministrativa, specialmente quando in gioco ci sono milioni di euro e l’educazione alimentare dei più piccoli.”