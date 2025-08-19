Forza Italia Bisceglie ha espresso forte preoccupazione in merito alla gara per l’affidamento del servizio di mensa scolastica destinato alle scuole dell’infanzia e primarie della città, dal valore complessivo di oltre 6 milioni di euro.
Dalla consultazione dell’albo pretorio, infatti, emerge un dato: alla chiusura del termine per la presentazione delle domande è pervenuta una sola offerta. Una circostanza ritenuta grave, che solleva dubbi sulla reale competitività e trasparenza della procedura, considerando che si tratta di risorse pubbliche e di un servizio essenziale per i bambini.
Secondo il partito, è inaccettabile che un appalto di tale portata si riduca a una partecipazione minima, con il rischio di compromettere la qualità del servizio e l’efficacia nell’impiego delle risorse. Per questo motivo Forza Italia chiede l’annullamento in autotutela della procedura in corso e la revisione del capitolato d’appalto, in modo da garantire regole di accesso più eque e favorire una maggiore concorrenza tra le imprese.
“La mensa scolastica non è un semplice servizio – affermano – ma un investimento sulla salute e sul benessere dei nostri figli. Trasparenza, correttezza e concorrenza devono essere i principi cardine di ogni decisione amministrativa, specialmente quando in gioco ci sono milioni di euro e l’educazione alimentare dei più piccoli.”