Forza Italia Bisceglie: “A volte un pò di onestà premia, più di mille slogan vuoti”

“Tutto va bene, madama la marchesa. A sentire le ultimale dichiarazioni dell’Amministrazione Comunale, pare che la città goda di ottima salute. I cittadini, secondo loro, sono solo vittime di un malinteso collettivo. È una questione di percezione, ci dicono”. Parte con queste parole la nota della sezione cittadina di Forza Italia.

“L’albero caduto era stanco, non trascurato. La buca nell’asfalto è una forma innovativa di urbanistica sensoriale, utile a testare le sospensioni delle auto e l’equilibrio dei pedoni. I marciapiedi dissestati? Installazioni artistiche temporanee. Il problema, quindi – prosegue la nota – non è nella manutenzione assente, ma nella nostra incapacità, come cittadini, di comprendere l’alto pensiero amministrativo. A quanto pare, la manutenzione non si vede, ma c’è. È come l’aria, invisibile, ma fondamentale (o così ci rassicurano). Nel frattempo, però, gli alberi continuano a cadere, forse per solidarietà verso la stabilità dell’intero impianto amministrativo. Le strade si frantumano, forse per aprire nuove vie alla creatività urbana. E le erbacce crescono libere, perché in fondo anche il verde ha diritto di cittadinanza”.

“Ci chiediamo allora, siamo noi cittadini ad avere una percezione alterata della realtà, oppure qualcuno in Comune ha impostato la modalità ‘aereo’ da troppo tempo? È colpa nostra se, camminando per strada, dobbiamo scegliere tra evitare una buca, schivare un ramo o salutare un topo? Non sarebbe più semplice, umano, e persino coraggioso, ammettere che le cose non stanno andando affatto bene? Dire, con un pizzico di dignità istituzionale: ‘sì, siamo in difficoltà. La città ha tanti problemi, ma ci mettiamo la faccia e proviamo a risolverli, con umiltà’. A volte un pò di onestà premia, più di mille slogan vuoti. Ma capiamo – conclude la nota a firma Forza Italia Bisceglie – che è più semplice continuare a dire che tutto va bene. Del resto, anche sul Titanic l’orchestra suonava benissimo”.