Forza Italia: «Bene la richiesta di un Consiglio comunale sull’igiene urbana. Tema non più rinviabile»

Forza Italia Bisceglie esprime piena soddisfazione per l’iniziativa del consigliere comunale Giuseppe Torchetti, affiancato dai consiglieri Carla Mazzilli, Luigi Cosmai e Piero Innocenti, nel chiedere la convocazione di un Consiglio comunale monotematico dedicato all’igiene urbana. Una richiesta che il gruppo azzurro, rappresentato in Consiglio da Gianni Casella e Giorgia Preziosa, ha deciso di sottoscrivere convintamente, ritenendo il tema prioritario e ormai impossibile da rimandare.

“Abbiamo sottoscritto con convinzione la richiesta perché riteniamo che il tema dell’igiene urbana che riguarda la pulizia delle strade, la gestione dei rifiuti, il decoro e l’immagine complessiva di Bisceglie non possa più essere rinviato né affrontato in modo frammentario. È un tema che incide direttamente sulla qualità della vita dei cittadini – continuano – e sulla credibilità stessa dell’azione amministrativa. È il riconoscimento implicito che le criticità da noi denunciate sulla pulizia delle strade, sulla gestione dei rifiuti, sul decoro e sull’immagine complessiva della città sono reali, diffuse e non più rinviabili”.

“Lavorare insieme, in modo trasparente e costruttivo, è l’unico modo per individuare soluzioni concrete e migliorare l’efficienza dei servizi. Confidiamo che la Presidenza del Consiglio Comunale voglia procedere in tempi rapidi alla convocazione della seduta monotematica, affinché questo confronto non resti solo nelle intenzioni ma si traduca in atti amministrativi chiari, verificabili e orientati a risultati tangibili per i quartieri e per tutta la comunità. Quando l’interesse della città viene prima di tutto, il confronto tra sensibilità diverse non è un problema, ma una risorsa”.