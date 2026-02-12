Forza Italia: “Amministrazione valuti di inserire tributi locali nella rottamazione quinquies 2026”

«Alla luce delle difficoltà economiche che continuano a colpire famiglie e imprese, chiediamo all’Amministrazione comunale di valutare con attenzione l’opportunità e l’eventualità concreta di inserire anche i tributi locali (IMU, TARI, TASI ecc. e altri tributi comunali) nella rottamazione quinquies prevista per il 2026, così come consentito dalla normativa nazionale». A chiederlo è la sezione cittadina di Forza Italia.

La Rottamazione Quinquies 2026 consente di estinguere le cartelle di pagamento affidate all’Agenzia Entrate Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, pagando solo l’imposta o il contributo originario, più le spese di notifica ed esecuzione.

«L’estensione della definizione agevolata ai tributi comunali rappresenterebbe una misura concreta di sostegno alle famiglie e ai contribuenti – sostengono – consentendo la regolarizzazione delle posizioni debitorie attraverso l’abbattimento di sanzioni e interessi e favorendo, al contempo, un incremento della riscossione da parte dell’Ente stesso. Non è un condono ma un aiuto concreto a famiglie, imprese e contribuenti».

«Si auspica pertanto che l’Amministrazione comunale voglia avviare quanto prima un percorso di valutazione politica e tecnica finalizzato all’adozione di tale misura – conclude Forza Italia Bisceglie – nell’interesse della collettività e della sostenibilità finanziaria dell’ente».