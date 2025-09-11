Fondi di Coesione, Tonia Spina elogia l’impegno di Fitto: “Un risultato fondamentale per il territorio”

Tonia Spina ha espresso il suo ringraziamento a Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo della Commissione Europea, per il risultato ottenuto con l’approvazione della riforma della Politica di Coesione da parte del Parlamento Europeo. Il voto, a larga maggioranza, segna un passo decisivo per rendere l’utilizzo dei fondi più rapido e flessibile, riducendo i vincoli burocratici e accelerando il raggiungimento di obiettivi concreti.

La riforma individua cinque nuove priorità strategiche: competitività, case accessibili, transizione energetica, gestione delle acque e difesa. Temi centrali che mirano a rafforzare lo sviluppo dei territori e a rispondere alle sfide economiche e sociali dei prossimi anni.

“La Politica di Coesione rappresenta quasi un terzo dell’intero bilancio dell’Unione Europea – ha sottolineato Spina – ed è quindi evidente quanto sia importante il lavoro svolto da Fitto e dalla Commissione. Si tratta di un vero cambio di passo, destinato a produrre benefici duraturi a livello locale e nazionale”.

Un risultato che, secondo Spina, non solo avvicina cittadini e istituzioni europee, ma offre nuove opportunità concrete di crescita e innovazione per le comunità.