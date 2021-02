Foibe, Fratelli d’Italia Bisceglie: “Scuole e amministrazione celebrino Giorno del Ricordo”

La sezione biscegliese di Fratelli d’Italia chiede, attraverso un comunicato stampa, all’amministrazione comunale e agli istituti scolastici cittadini di “celebrare degnamente il Giorno del Ricordo, in memoria delle vittime e degli esuli giuliano-dalmati, cosi come avvenuto per la Giornata della Memoria”.

“Davanti alla morte, all’intolleranza e all’odio siamo tutti uguali, senza distinzione di colore politico”, scrivono gli esponenti biscegliesi del partito fondato da Giorgia Meloni. “Ci sono pagine fondamentali della nostra storia che sono state per troppi anni ignorate, sminuite e nascoste. Tutt’oggi il massacro delle Foibe tende ad essere dimenticato e strumentalizzato per fini politici, relegando gli italiani che ne sono stati vittime a martiri di serie B”.