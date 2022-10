Firmato in prefettura protocollo di finanziamento sistemi videosorveglianza a Bisceglie

Installazione e potenziamento dei sistemi di videosorveglianza nelle aree comunali interessate da maggiori situazioni di degrado ed illegalità, nell’ottica della prevenzione e del contrasto della criminalità diffusa e predatoria. Questo l’obiettivo dei protocolli sottoscritti stamani nel Palazzo del Governo di Barletta tra il Prefetto di Barletta Andria Trani Rossana Riflesso ed i Sindaci dei Comuni di Barletta, Andria, Trani, Canosa di Puglia e Bisceglie.

“Il protocollo firmato stamattina in Prefettura, in attuazione del ‘Patto per la Sicurezza Urbana’ e in continuità con progetti come ‘Mille occhi sulla Città’ e ‘Scuole Sicure’ già sottoscritti nel recente passato, ci consentono di aumentare ulteriormente gli strumenti a disposizione delle forze dell’ordine per monitorare il territorio, garantire ordine e sicurezza pubblica e contrastare l’illegalità”, dichiara il sindaco Angelantonio Angarano.

“A Bisceglie negli ultimi anni abbiamo già triplicato la videosorveglianza, strumento fondamentale anche perché funge da deterrente e serve a scongiurare atti di vandalismo e danni al patrimonio pubblico. È nostra ferma intenzione, di comune accordo con la Commissione Sicurezza presieduta dal consigliere Francesco Coppolecchia, proseguire su questa strada, con particolare attenzione alle aree sensibili. Il protocollo, per esempio, prevede nuove telecamere nella zona 167, dove si registrano criticità e solo qualche giorno fa si è verificato uno spiacevole episodio. Forniamo così una risposta concreta e tempestiva ai residenti. Impianti sono inoltre previsti nella nuova area mercatale di via San Martino, in via Bovio, via Vecchia Corato e via Sant’Andrea, nelle aree artigianali di via Imbriani e via Ruvo e, per la prima volta, nell’area del Dolmen della Chianca, tutte zone che necessitano di ulteriore monitoraggio. Continuiamo a dedicare la massima attenzione sul fronte della sicurezza e della prevenzione. Un ringraziamento al Prefetto di Barletta Andria Trani Rossana Riflesso per l’attenzione riservata al territorio”.