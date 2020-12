Fiori per Giovanni Paolo II, anche il sindaco all’iniziativa de Il Torrione e Bisceglie Tricolore

Nella mattinata di domenica 6 dicembre, i consiglieri comunali delle liste Il Torrione e Bisceglie Tricolore, con il vicesindaco Angelo Consiglio e l’assessore Domenico Storelli, si sono riuniti per deporre in piazza Armando Diaz un omaggio floreale davanti alla statua di San Giovanni Paolo II. “Un gesto per ribadire la devozione e il rispetto nei confronti di una figura di indubitabile nobiltà e dignità come quella del Papa Santo scomparso nel 2005, grande testimone della fede e sincero uomo di preghiera, che ha vissuto costantemente in contatto con Dio e che si è posto come guida sicura per la Chiesa in tempi di grandi cambiamenti, non rinunciando mai al dialogo con gli altri”, spiegano gli organizzatori.

Presente in piazza Armando Diaz anche il Sindaco della Città di Bisceglie Angelantonio Angarano, già invitato dai consiglieri comunali e dagli assessori delle liste Il Torrione e Bisceglie Tricolore. Gli stessi esponenti della maggioranza, qualche giorno fa, avevano chiesto al primo cittadino di chiarire il suo parere sulla figura di San Giovanni Paolo II dopo le dichiarazioni del consigliere Ruggieri (LEGGI QUI).