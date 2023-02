Fata: “Basta col vittimismo. Angarano faccia i nomi di chi lo avrebbe offeso”

“E no, questa volta non lasceremo passare ‘in cavalleria’ l’ennesimo scivolone della disastrosa comunicazione del sindaco in carica. La frase ‘Non esiste un’opposizione seria, si cerca esclusivamente di gettare fango sulle persona e sulla famiglia’ chi l’ha pronunciata? Risponda a questo, Angarano. Lo ha detto sì o no? Ricordi, però, che la registrazione del suo discorso l’ha pubblicata sui suoi social di riferimento ed è fruibile a chiunque…”, questo l’incipit della nota stampa redatta dal consigliere comunale Vittorio Fata, candidato sindaco della coalizione Bisceglie Davvero che riprende alcune dichiarazioni del sindaco Angelantonio Angarano proferite in occasione della presentazione della sua ricandidatura.

“Nella sua imbarazzante ‘replica’, fra l’altro, ha sostenuto: «Per cinque anni, giornalmente, ho subito calunnie, insulti volgari, attacchi personali che hanno infangato le istituzioni e persino il buon nome della mia famiglia. Questo continua ad accadere tutt’ora». I consiglieri comunali di opposizione sono 12: Angarano chiarisca a chi si riferisce e indichi con nomi e cognomi chi lo avrebbe offeso. Siamo stufi di questo modo di fare e ‘comunicare’ nel quale si mettono nello stesso calderone personalità diverse, con storie e stili completamente differenti. Lo scorretto tentativo di far passare l’idea che chiunque si opponga alla sua fallimentare amministrazione lo faccia con toni truculenti e non, semplicemente, alla luce di una visione politico-amministrativa diversa ha già stancato i biscegliesi. Angarano faccia i nomi e ci risparmi, dopo la catastrofica serie di errori commessi in questi cinque anni che ha fatto perdere alla città, un vittimismo che non convince nemmeno i suoi pochi sostenitori“, conclude l’avvocato Fata.