Fata: “Abbiamo 8 liste, espressione coalizione pronta ad assumersi gravose responsabilità”

“Abbiamo presentato 8 liste, espressione concreta di una coalizione di donne e uomini pronti ad assumersi le gravose responsabilità che derivano dall’amministrare una città ridotta purtroppo nelle condizioni che tutti quanti conosciamo”. Lo scrive in un comunicato stampa Vittorio Fata, candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative con la coalizione Davvero Bisceglie.

“Sono profondamente grato a tutti coloro che hanno scelto di partecipare, sottoscrivendo la loro candidatura, ad una campagna mirata, durante la quale illustreremo ai biscegliesi le nostre proposte realizzabili”, scrive fata. “Partito Democratico, Un sindaco per bene, Alfonso Russo, Con Bisceglie, Diritti in comune, Bisceglie democratica, Bisceglie illuminata e La tradizione raccolgono, attraverso i candidati, quelle professionalità, quelle competenze, quelle sensibilità, quell’impegno, quel dinamismo, quell’esperienza necessari per supportare le idee chiare di un’amministrazione qualificata e pronta a lavorare fin dal primo minuto”.

“I discorsi seri, al netto delle retoriche, continueremo a farli in ogni occasione di confronto. Io prometto di non promettere. Non ho alcuna intenzione di prendere in giro la gente annunciando progetti faraonici e gesti personali puntualmente disattesi. I biscegliesi meritano rispetto e considerazione, chiedono una campagna elettorale nella quale siano al centro i temi e si discuta di cosa fare e come fare. È l’ora di dedicarsi a Bisceglie. Davvero”, conclude la nota stampa.