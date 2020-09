Evangelista: “Ci abbiamo creduto in 703 in barba ai 100 che qualcuno mi augurava”

“La Puglia ce l’ha fatta! La Puglia è Con Emiliano. È stata una bellissima corsa ad ostacoli in cui ho trovato Compagni di viaggio di grande e degno rispetto. Grazie di cuore”, questo il commento post elezioni regionali della candidata consigliera regionale biscegliese Natalina Evangelista, in corsa nella lista “Con Emiliano” nella circoscrizione Bat.

“Grazie a tutti per il sostegno e il supporto dato. Ringrazio anche chi, in passato, ho sempre sostenuto e che al contrario, in questa corsa, ha scelto di non fare altrettanto ma di ostacolarmi (non mi ha abbattuta, mi ha dato ancora più forza”, sottolinea Evangelista.

“Abbiamo fatto tanto, senza cene, promesse e favori abbiamo piantato un bellissimo seme per una Politica diversa, non fatta di accanita sola ‘rincorsa alla poltrona’, ma di buonsenso, impegno e progetti seri. Ci abbiamo creduto in 703 e, in barba ai 100 che qualcuno mi aveva augurato, non è poco”, conclude ironica, ma soddisfatta Natalina Evangelista.

La lista “Con Emiliano” ha raggiunto il 5,46% dei consensi su base provinciale e il 4,55% a Bisceglie. Per la Bat, secondo i primi dati non ancora confermati dalla Prefettura, scatterebbe un seggio che andrebbe al barlettano Giuseppe Tupputi. Natalina Evangelista ha conquistato 547 voti e Bisceglie e 703 complessivi sul territorio provinciale risultando la quarta della lista dopo Tupputi, Silvestri e Briguglio.