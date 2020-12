Erogazione buoni spesa, Angarano esulta: “Grande risultato dell’amministrazione” / VIDEO

“Ce l’abbiamo fatta, da oggi sono accreditati sulle tessere sanitarie i crediti per il buono spesa. Era un impegno preso con la cittadinanza e abbiamo rispettato ancora una volta gli impegni assunti”. Così il sindaco Angelantonio Angarano comunica l’erogazione dei buoni spesa con un video sui social. “Un’attività incredibile quella svolta dagli uffici in queste ore, che ringrazio per il loro lavoro. Attività che ha portato alla convenzione con gli esercizi commerciali e all’esame di oltre 1900 domande fino alla pubblicazione di una graduatoria definitiva che consente ai cittadini in stato di fragilità e bisogno di usare già oggi il buono spesa. Un’altra promessa mantenuta ed una ulteriore conferma dell’attenzione di questa amministrazione al disagio economico causato dalla pandemia”.

Roberta Rigante, assessore all’Inclusione Sociale, ha commentato così la notizia: “Tutti coloro che hanno partecipato al bando alimentare e la cui domanda sia stata ammessa al beneficio possono fin da subito procedere con i propri acquisti. Il bando si è chiuso lunedì 21 dicembre alle ore 12 e gli uffici hanno fatto un lavoro immenso per consentire ai beneficiari di ottenere il proprio buono spesa prima di Natale. È possibile verificare l’esito della propria domanda sul sito del Comune di Bisceglie”. Nel video, una spiegazione dettagliata della procedura.