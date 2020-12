Emiliano ai pugliesi fuori sede: “Per Natale fate un sacrificio: rimanete dove siete”

“Rimanete dove siete, fate questo sacrificio“, questo è stato l’invito che il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha indirizzato, durante una trasmissione televisiva nei giorni scorsi, ai pugliesi fuori sede per limitare quello che ha definito come “esodo di massa”, vale a dire il rientro a casa per le festività natalizie.

Tale rientro potrebbe far galoppare l’epidemia e mandare ancor di più in affanno il sistema sanitario. “L’esodo di massa va evitato perché, senza adeguate cautele e andando a convivere immediatamente, si può determinare l’accensione di molti focolai“, ha sostenuto Emiliano.

Si parla di circa 30 mila emigrati nelle regioni del Centro Nord o all’estero con la valigia pronta per festeggiare con parenti e amici il Natale in Puglia.

“Fate questo sacrificio rimanendo dove si sta normalmente: potrebbe essere una cautela in più per parenti e amici, per le persone anziane e per la propria regione. Anche se mi rendo conto che è dura“, precisa il governatore.