Emilia Tota lascia la carica di assessore, Sindaco nomina Loredana Bianco

Emilia Tota ha rassegnato le dimissioni dalla carica di assessore comunale. Una decisione dovuta a motivazioni strettamente personali, ha motivato Tota, la quale sottolinea come durante il suo mandato abbia avuto l’opportunità di lavorare con un team eccezionale e di contribuire a progetti significativi per la Comunità Biscegliese.

“Sono orgogliosa dei risultati raggiunti e delle iniziative avviate, che spero possano proseguire anche in mia assenza”, ha sottolineato Emilia Tota. “Ringrazio di cuore per la fiducia accordatami e per l’opportunità concessami in questa esperienza, che molto mi ha insegnato sotto tanti punti di vista e sono grata per il supporto ricevuto dal Sindaco, dai colleghi, dalla Dirigenza, dal personale tutto e dai Cittadini”.

“Non posso che ringraziare Emilia Tota per il qualificato e appassionato contributo che ha fornito in tutte le iniziative intraprese, con passione e attaccamento alla Città, avendo comune unico riferimento il bene comune”, ha sostenuto il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano.

Il Primo Cittadino ha nominato Assessore Addolorata Bianco, affidandole le deleghe a Cultura, Rapporti con le Associazioni, Formazione, Politiche educative e scolastiche, Biblioteche, Musei, Attuazione PNRR.