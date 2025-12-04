Emergenza maltempo, Angarano: “In campo tutti i mezzi e gli uomini di cui disponiamo”

“Abbiamo messo in campo tutti i mezzi e gli uomini di cui disponiamo per fronteggiare l’emergenza e cercare di attenuare i disagi, per quanto possibile”. A scriverlo è il sindaco Angelantonio Angarano, che annuncia di aver attivato COC, il Centro Operativo Comunale, per far fronte all’emergenza maltempo.

“Dalla primissima mattinata ho coordinato le operazioni insieme al Comandante della Polizia Locale, Michele Dell’Olio, e al coordinatore del COC, Gianni De Trizio, con il supporto degli agenti di Polizia Locale insieme al Commissario Superiore Mario Mazzilli, del personale dell’Ufficio Tecnico con in testa il Dirigente Giacomo Losapio, della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco. In supporto sono giunte diverse Associazioni di Protezione Civile: Oer Bisceglie con una idrovora da 6mila litri, Misericordie con due idrovore unitamente a soccorritori provenienti da Canosa, Anpana e Anps con una idrovora”, scrive il sindaco.

“Bisceglie è stata una delle Città più colpite in Puglia, come scritto nel bollettino di stamattina della Protezione civile in base al rilevamento delle ore 9, che ha assegnato a Bisceglie un livello di criticità di colore Rosso, con elevata probabilità di diffusi fenomeni di allagamento e rigurgiti del sistema di smaltimento delle acque piovane. Alla pioggia torrenziale che ha imperversato per ore, incessantemente, si unisce la conformazione di Bisceglie, con diverse lame che insistono sul nostro territorio, dall’agro al mare. Soprattutto in queste zone si sono registrati allagamenti in diverse strade che hanno creato disagi alla viabilità e all’ingresso dei bambini a scuola. Siamo molto dispiaciuti per questo. Le Assessore Loredana Bianco e Angela Monterisi sono state nei plessi per verificare le situazioni”, prosegue il primo cittadino.

“Nelle ore di punta dell’emergenza, è stato necessario interdire temporaneamente il traffico veicolare al sottovia di via Ruvo, in via Pozzo Marrone e al waterfront di via Nazario Sauro. La situazione già alle ore 11 era tornata alla normalità con il traffico riaperto. Anche in diverse strade di campagna si sono registrati allagamenti, con la situazione in lento miglioramento. Nella zona artigianale di Lama di Macina, dove in mattinata si sono recati anche gli Assessori Angelo Consiglio, Onofrio Musco e Roberta Rigante, persistono gravi criticità e alcune aziende sono inondate dall’acqua piovana. Agli imprenditori colpiti dalle avverse condizioni meteo va la nostra vicinanza e il nostro supporto. Continuiamo a seguire le operazioni da vicino”, conclude Angarano.