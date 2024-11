Emergenza idrica, Angarano: “Chiesto ad AQP di adottare ogni accorgimento possibile”

“Da giorni siamo a stretto contatto con Acquedotto Pugliese per i pesanti disagi che alcuni concittadini stanno avvertendo in seguito alla riduzione della pressione da parte di AQP a 0,5 atmosfere a causa della grave emergenza idrica che sta attanagliando il nostro territorio vista la perdurante assenza di pioggia. Una misura che riguarda tutta la Puglia e non solo Bisceglie”. A parlare è il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano attraverso una nota.

“Come ha sottolineato Acquedotto Pugliese – prosegue – se la siccità dovesse continuare, entro poche settimane la quantità di risorsa idrica potrebbe essere insufficiente a soddisfare appieno la domanda, rendendo necessari veri e propri razionamenti, come sta già avvenendo in Sicilia e in Basilicata. La situazione, insomma, è molto grave: non c’è quasi più acqua disponibile. Stiamo tuttavia chiedendo ad AQP di adottare ogni accorgimento possibile per gravare il meno possibile sugli utenti. E stiamo seguendo la vicenda da vicino, minuto per minuto, perché non si può rimanere senz’acqua nelle proprie abitazioni, con conseguenti disagi e problemi anche di natura igienica”.

“I disagi (ad AQP risultano le segnalazioni di 40 utenze su oltre 5.000) stanno riguardando perlopiù gli stabili sprovvisti di autoclave e cisterna o con insufficiente capacità di accumulo. Per parte nostra, è strettamente necessario adottare il più possibile un consumo responsabile dell’acqua, evitando gli usi non prioritari, e installare autoclavi o cisterne negli stabili che non ne sono dotati. Mai come questa volta è necessario che ognuno faccia la propria parte con senso di responsabilità. L’Acquedotto Pugliese ha confermato la disponibilità a prendere in carico le segnalazioni di problemi e disagi al 800 735 735 attivo 24 ore su 24, tutti i giorni della settimana, gratuito da rete fissa e mobile. Noi chiaramente – conclude il Sindaco di Bisceglie – ci siamo e continueremo a prestare la massima attenzione questa vicenda”.