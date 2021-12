Emergenza Covid, pubblicato bando contributi per pagamento bollette e canoni di locazione

È stato pubblicato oggi sul sito istituzionale del Comune di Bisceglie, sezione Avvisi (https://www.comune.bisceglie.bt.it/istituzionale/avvisi), il secondo bando a distanza di pochi giorni, dopo quello relativo ai buoni spesa, mirato a sostenere le persone che versano in stato di difficoltà economica legata all’emergenza epidemiologica da Covid 19.

Obiettivo che l’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Angarano ha deciso di perseguire destinando una cifra considerevole di risorse del Governo, oltre 1.119.000 euro. Nello specifico questo secondo bando è finalizzato all’erogazione di: contributi a sostegno delle spese per le utenze domestiche; contributi per versare deposito cauzionale a favore del proprietario di nuovo alloggio in locazione o contributi per il pagamento dei canoni di locazione riferiti al 2021, scaduti, per un massimo di tre mensilità.

“Il Covid ha determinato un deciso aumento delle famiglie in stato di bisogno, anche di quei nuclei familiari che mai prima d’ora erano versati in stato di indigenza. E il bisogno non è solo quello alimentare ma riguarda anche tanti altri aspetti, come l’impossibilità a far fronte al pagamento delle bollette e dei canoni di locazione. Perciò con questi bandi abbiamo cercato andare incontro a queste necessità, sostenendo anche il fondamentale diritto alla casa”, ha spiegato il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano.

Le domande potranno essere presentate esclusivamente online dal seguente link: https://serviziadomanda.resettami.it/bisceglie/ fino alle ore 23:00 del 10/01/2022. L’invio della domanda per l’erogazione dei buoni spesa sia alimentari che non alimentari non esclude la partecipazione a questo secondo bando.

Ai fini dell’erogazione dei contributi, le persone che ne fanno richiesta devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali:

cittadinanza italiana o cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea o cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi del D. Lgs. n. 286/98 e successive modifiche ed integrazioni;

Residenza anagrafica oppure domicilio o dimora documentabile nel territorio di Comune di Bisceglie;

Aver subito una significativa variazione del reddito a causa della situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza Covid-19 in conseguenza a:

– perdita/riduzione del lavoro o mancata riconferma di lavoro a tempo determinato o stagionale;

– chiusura, sospensione o riduzione dell’attività dell’esercizio commerciale o altra attività di lavoro autonomo o libero professionale o di collaborazione;

– aver usufruito di istituti di integrazione salariale previsti dalle norme emesse per l’emergenza COVID-19.

Soggetti assegnatari di sostegno pubblico reddito/pensione di cittadinanza o di altri istituti previdenziali da cui possono trarre sostentamento (come ad es. reddito di emergenza o altri bonus Covid-19erogatida INPS) entro il limite mensile di Euro 300,00 per nuclei familiari composti fino a due persone e di Euro 500,00 per nuclei familiari composti da oltre due persone;

non essere in possesso di risorse finanziarie, a qualsiasi titolo detenute (c/c e libretti bancari/o postali, depositi di qualsiasi tipo, investimenti mobiliari ecc.), superiori a:

– € 3.000,00 euro per nuclei anagrafici composti fino a 2 persone;

– € 5.000,00 euro per nuclei anagrafici composti da oltre 2 persone.

Per i requisiti specifici e tutte le informazioni utili è possibile consultare il bando con tutti i requisiti e all’indirizzo https://www.comune.bisceglie.bt.it/istituzionale/avvisi.