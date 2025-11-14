Domenica 23 e lunedì 24 novembre 2025 si voterà per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della Puglia.
Agli elettori sarà consegnata una sola scheda di colore verde che conterrà i nomi dei quattro candidati alla Presidenza e i simboli delle liste a loro collegate.
L’elettore deve presentarsi al seggio con un documento di identità valido e la tessera elettorale.
Chi non ha la tessera o l’ha smarrita può richiederla all’ufficio elettorale del Comune di residenza.
Per quanto attiene alle modalità di voto, ciascun elettore può:
- votare a favore solo di una lista tracciando un segno sul relativo contrassegno; in tal caso il voto si intende espresso anche a favore del candidato Presidente della Giunta regionale alla stessa collegato;
- votare solo per un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, tracciando un segno sul relativo rettangolo;
- votare per un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una delle liste allo stesso collegate, tracciando un segno sul relativo contrassegno;
- votare disgiuntamente per un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una delle liste allo stesso non collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste.
L’elettore può inoltre esprimere uno o due voti di preferenza per i candidati al Consiglio regionale
presenti nella lista da lui votata, scrivendo il cognome (o il cognome e nome) del candidato o dei
due candidati sulle apposite righe poste a fianco del relativo contrassegno.
Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della
stessa lista, pena l’annullamento della seconda preferenza.
