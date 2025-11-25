Elezioni Regionali, il Sindaco Angarano: “Affermazione attesa da tempo”

“Un successo netto ed evidente. Abbiamo conseguito un risultato schiacciante che ci ha permesso di eleggere, dopo anni, un Consigliere Regionale biscegliese, Nicola Rutigliano, che siederà in maggioranza a rappresentare la lista del Presidente Antonio Decaro per la Bat. Una ottima notizia per Bisceglie, dove Decaro ha ottenuto il 74,47%, una media superiore a quella regionale (63,97%) ma anche alla provincia di Bari (70,93%). La nostra Città, con l’apporto dell’Amministrazione Comunale, ha dimostrato tutta la sua fiducia nel nuovo Presidente della Regione Puglia”. Lo dichiara il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano.

“Nicola Rutigliano ha conseguito ben 2972 preferenze, risultando di gran lunga il candidato più suffragato a Bisceglie con 2516 voti”, aggiunge il Primo Cittadino di Bisceglie. “La lista Decaro Presidente è stata la più votata a Bisceglie, con il 22,21% frutto di 3522 voti, nettamente superiore ai partiti strutturati. Lo splendido risultato della lista Decaro Presidente a Bisceglie con 22,21% è confermato anche dall’essere circa 10 punti percentuali sopra la media provinciale (10,62%) e regionale (10,72%) della stessa lista”.

“Al neo Consigliere Regionale di maggioranza, le nostre congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro, nel segno della collaborazione istituzionale”, ha concluso il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano. “Rivolgiamo altresì i nostri complimenti e i medesimi auspici di buon lavoro alla riconfermata Consigliera Regionale Tonia Spina“.