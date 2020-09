Elezioni Regionali: comizio cittadino per Francesco La Notte

Continua il tour elettorale di Francesco La Notte, candidato al Consiglio Regionale nella lista “Popolari con Emiliano” in vista delle elezioni previste il 20 e 21 settembre.

Il professionista biscegliese lo scorso 8 settembre ha fatto tappa a Minervino Murge: “Mi sono candidato per far capire alle persone che il modo di fare politica, economia e sviluppo, dopo la pandemia è cambiato: quando sentite qualcuno che dice che possiamo uscire dall’Europa, sappiate che vi sta prendendo in giro – ha spiegato il candidato – perché la Comunità Europea ha a disposizione i fondi che servono ai Paesi per ripartire. Immaginate quello che accadrà in Gran Bretagna, che ha lasciato l’Unione prima della pandemia e non potrà godere di questi aiuti: la sterlina rischia un deprezzamento non indifferente”.

“Tutti i fondi che la Comunità mette a disposizione potranno essere intercettati solo attraverso la presentazione di progetti: anche i Comuni dovranno iniziare a progettare i propri interventi, per assumere, costruire strade, asili, impianti idrici, sarà necessario presentare progetti alla Regione. Ecco perché è necessario cominciare a qualificare l’offerta politica, bisogna cominciare a far capire alle persone che è finito il momento di fare politica delegando, bisogna cominciare a rimboccarsi le maniche.

La Notte sarà presente questa sera, 12 settembre, in piazza Regina Margherita di Savoia a Bisceglie per il suo comizio in città a partire dalle ore 19.