Elezioni regionali, apre oggi il NicoLAB, il ‘Laboratorio delle idee’ di Nicola Rutigliano

Giovedì 30 ottobre, alle ore 19, apre i battenti il “NicoLAB”, il laboratorio delle idee a sostegno della candidatura al Consiglio Regionale di Nicola Rutigliano, ingegnere biscegliese, nella lista Decaro Presidente.

Si chiama NicoLAB e non è un nome casuale. L’obiettivo, infatti, è non replicare i soliti comitati elettorali ma renderlo un posto vivo, pulsante, una fucina di idee e proposte. Un “laboratorio” creativo, appunto, dove ascoltare, condividere, disegnare insieme il futuro.

Il NicoLAB, situato in via Isonzo 4 (ex negozio Maison Studio, di fronte a Bar Ghiottonerie), tra gli altri eventi, ospiterà i tavoli programmatici, dove i cittadini potranno esporre le loro idee su diversi temi, alla presenza del Candidato Nicola Rutigliano ed esperti delle materie che di volta in volta saranno trattate.

“Sarà uno spazio aperto a tutti, dove incontrarci, confrontarci e raccogliere idee per costruire insieme il futuro della nostra terra. Questo perché le parole ‘Vi porto con me in Regione’ non sono solo uno slogan ma un impegno quotidiano all’ascolto delle istanze delle persone e del territorio. Il metodo è quello che da sempre utilizzo come ingegnere ed è lo stesso condiviso con Antonio Decaro: analisi degli scenari, dei punti di forza e di debolezza, elaborazione di una visione. Solo in questo modo è possibile fornire risposte serie e concrete ai cittadini”, le parole del candidato Nicola Rutigliano.

“Questa campagna elettorale è una grande opportunità per la Puglia. Con Antonio Decaro e tutti i cittadini pugliesi possiamo scrivere una pagina importante della nostra storia. Bisceglie e l’intero territorio della provincia BAT sono le priorità da portare tra i banchi della maggioranza in Consiglio regionale”, conclude Nicola Rutigliano.