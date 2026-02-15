Elezioni referendarie del 22 e 23 marzo, a Bisceglie attivato il voto domiciliare per gli aventi diritto

In vista delle Elezioni referendarie in programma domenica 22 e lunedì 23 marzo, il Comune di Bisceglie rende noto che, in base a quanto previsto dall’articolo 1 del decreto legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22 e successive modifiche, è possibile richiedere il voto domiciliare per specifiche categorie di elettori impossibilitati a recarsi al seggio.

Possono essere ammessi a votare presso la propria abitazione gli elettori affetti da gravi infermità che comportino una dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tali da impedirne l’allontanamento dal domicilio. La possibilità è estesa anche a coloro che siano affetti da gravissime infermità per le quali risulti impossibile lasciare l’abitazione, anche con il supporto del servizio comunale di trasporto per persone con disabilità.

Per esercitare il diritto al voto domiciliare è necessario presentare apposita domanda entro il 2 marzo. La richiesta dovrà indicare l’indirizzo dell’abitazione in cui l’elettore dimora e, se possibile, un recapito telefonico. Alla domanda occorre allegare copia della tessera elettorale, copia di un documento di identità valido e certificazione sanitaria rilasciata dal funzionario medico designato dai competenti organi dell’ASL.

L’istanza può essere inoltrata tramite lo sportello telematico del Comune, accedendo con SPID o CIE al servizio dedicato alla comunicazione della volontà di votare presso il proprio domicilio. In alternativa, è possibile inviare la richiesta via posta elettronica certificata o mail ordinaria all’indirizzo elettorale@cert.comune.bisceglie.bt.it, oppure consegnarla direttamente all’Ufficio Elettorale.

Per ulteriori informazioni, i cittadini possono contattare l’Ufficio Elettorale comunale dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle 12.00 e, il martedì e il giovedì, anche nel pomeriggio dalle 15.00 alle 16.30.