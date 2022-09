Elezioni: Gianni Casella, questa sera incontro con gli elettori in via Aldo Moro

Ultime ore di campagna elettorale in vista delle elezioni politiche previste per domenica 25 settembre. Questa sera Gianni Casella, candidato alla Camera per la coalizione Azione-Italia Viva, terrà un incontro con gli elettori a Bisceglie.

L’appuntamento è in via Aldo Moro (nei pressi della Caffetteria 57) alle ore 19:30. Gianni Casella, dopo aver aperto la giornata ospite a Radio Centro questa mattina, chiude l’intensa campagna elettorale, che lo ha visto toccare numesore tappe della regione, nella sua Bisceglie parlando dei progetti futuri per il territorio da coltivare e portare avanti per il bene comune.