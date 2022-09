Elezioni, Boccia: “Moratoria per aziende su bollette, è momento eccezionale come in pandemia”

“Il Partito Democratico chiede dal 2021 che si fissi un tetto al prezzo del gas perché, già prima dello scoppio della guerra in Ucraina, era evidente che i prezzi delle bollette per famiglie e imprese stavano lievitando. E questa battaglia si fa e si vince in Europa. Ma i partiti che hanno fatto cadere il Governo hanno la responsabilità di aver indebolito questa posizione nel momento più delicato”. Lo dichiara Francesco Boccia, responsabile Regioni e Enti locali della Segreteria nazionale PD e capolista al Senato in Puglia.

“Il PD propone oggi un raddoppio del credito di imposta, un contratto luce sociale con una parte del costo dell’energia a costo zero e una parte a prezzi calmierati e la separazione del prezzo dell’energia prodotto dalle rinnovabili. Nell’immediato però – prosegue – per affrontare un momento eccezionale, servono misure eccezionali, proprio com’è accaduto durante la pandemia Covid; la soluzione potrebbe essere la moratoria delle bollette per le aziende e la rateizzazione degli impegni non sostenibili. Vuol dire essere accanto a ogni azienda che si ritrova davanti bollette inaccettabili”.

“Nel Lazio, limitatamente alle finanze regionali, la Regione guidata dal Presidente Zingaretti e dal Pd si è fatta carico del pagamento degli aumenti delle bollette per chi risiede nelle case popolari Ater. Servono interventi eccezionali e serve farli presto e insieme, con un governo nel pieno delle proprie funzioni avremmo avuto più forza anche in Europa, ma sappiamo tutti com’è andata, con Lega e Forza Italia che – conclude Boccia – per inseguire Fdi all’opposizione, hanno deciso di far cadere il governo Draghi nel momento più delicato”.