Elezioni: aggiornamento alle ore 19, Bisceglie seconda per affluenza nella Bat

La Prefettura di Barletta Andria Trani ha diramato i dati sull’affluenza dei votanti per le elezioni politiche 2022 e relativo alla Camera dei Deputati, aggiornato alle ore 19.00.

Per quel che concerne la Città di Bisceglie il dato aggiornato in tempo reale è del 42,61%, secondo comune della Bat come percentuale di affluenza.