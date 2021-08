Edificio loculi, annullata procedura affidamento. Spina: “Colti con mani in marmellata?”

“Angarano & Co inciampano per la seconda volta sugli appalti pubblici al cimitero. Dopo l’intervento dell’Anac che li ha costretti ad annullare e riaggiudicare l’appalto dei nuovi loculi, ora anche l’Ordine degli Ingegneri li bacchetta perché volevano affidare un appalto al cimitero di circa 200mila euro senza avviso pubblico e senza applicare il codice degli appalti”.

Lo scrive in una nota stampa il consigliere d’opposizione Francesco Spina, in riferimento alla determina n.140 del 13 agosto scorso con il quale viene annullata la procedura di affidamento precedentemente avviata e si rimanda ad un nuovo avviso pubblico per manifestazione d’interesse per l’affidamento del servizio di verifica del progetto definitivo ed esecutivo di “Realizzazione edificio per loculi Isola IV” nel cimitero comunale.

“Il venerdì prima di ferragosto, come fanno ogni volta per appalti sospetti e per assunzioni, hanno annullato in autotutela la procedura a trattativa privata. Ma noi, per fortuna dei cittadini che devono subire i danni della loro mala gestio, non andiamo in ferie”, scrive Spina.