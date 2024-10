Due interrogazioni in occasione del Consiglio Comunale di oggi

Due punti all’ordine del giorno in occasione del Consiglio Comunale convocato, in seduta in presenza, presso la sala consiliare “On. Prof. Giovanni Battista BRUNI”, oggi 7 ottobre alle ore 17:00, per la trattazione delle interrogazioni aventi ad oggetto le tematiche indicate nell’allegato ordine del giorno:

Interrogazione consiliare urgente a risposta scritta e orale ad oggetto: “Servizio di gestione dei servizi integrati di raccolta, spazzamento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, della raccolta differenziata/selettiva e dei servizi complementari relativi all’igiene urbana nel comune di Bisceglie – Codice CIG: 9213300FAA” (prot. n. 0045118 del 12/07/2024 – Cons. Spina Domenico); Interrogazione consiliare urgente a risposta scritta e orale ad oggetto: “Affidamento del servizio dei parcheggi a pagamento” (prot. n. 0050759 del 08/08/2024 – Cons. Spina Domenico, Spina Francesco, Ruggieri Paolo, Preziosa Giorgia, Casella Giovanni).

Per seguire in diretta streaming lo svolgimento dei lavori del Consiglio Comunale bisogna collegarsi al seguente link: https://www.youtube.com/@cittadibisceglie/