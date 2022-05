Dragaggio porto, Consiglio: “Spina mai ottenuto finanziamenti, siamo all’invenzione”

“Siamo all’invenzione pura. A differenza di quanto millanta il consigliere Spina con la sua consueta smania di protagonismo, spiace dover rilevare che la sua amministrazione non ha mai ottenuto finanziamenti per il dragaggio del porto nel 2017, come egli, mentendo, dichiara”. A parlare è Angelo Consiglio, Assessore ai lavori pubblici della Città di Bisceglie.

“L’unica cosa che fece è una manifestazione di interesse che non portò comunque un euro di finanziamento. Sono di conseguenza da rispedire al mittente le calunnie senza alcun fondamento che, come accade quotidianamente, ha rivolto all’Amministrazione Comunale strumentalizzando ogni cosa per fare campagna elettorale. Può essere che il consigliere Spina si sia confuso ripensando ai suoi piani triennali delle opere pubbliche – conclude Consiglio – famosi per essere veri e propri libri dei sogni pieni di opere pubbliche mai realizzate”.