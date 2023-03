DifendiAmo Bisceglie: “Vergognoso lo stato di degrado ambientale in cui versa la città”

Il movimento civico DifendiAmo Bisceglie, attraverso un comunicato stampa, denuncia “lo stato di degrado ambientale in cui versa la città, dalle periferie al centro storico”.

“Vogliamo rivolgere le attenzioni verso quest’ultimo e il porto, una zona che si propone quale volano per le attività ricettive e per le operazioni promozionali del territorio. Il biglietto da visita proposto da questa amministrazione a chi decide di trascorrere il proprio tempo libero nella nostra città non è degno del valore che Bisceglie merita”, scrive il presidente presidente Flavio De Feudis.

“Si provveda urgentemente al ripristino della normale fruibilità dell’unico parcheggio che in nostro splendido porto riesce ad assicurare ai turisti o diportisti che preferiscono il territorio biscegliese ai paesi limitrofi. Negli scorsi mesi le nostre richieste di ripristino della ZTL su via Cristoforo Colombo sono rimaste inascoltate, il risultato è sotto gli occhi di tutti: sosta selvaggia, danni al basolato e pedoni costretti a scansare auto e moto che sfrecciano senza alcuna attenzione”.

“L’equinozio primaverile cade solitamente tra il 19 ed il 21 marzo. Ma ad oggi, a Bisceglie, nessuno ancora si scomoda dal letargo”, conclude De Feudis.