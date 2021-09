Difendiamo Bisceglie: “Circa 1000 cittadini potranno chiedere somme green card per raccolta differenziata”

“Dopo un’importante sentenza ottenuta da Difendiamo Bisceglie, circa 1000 cittadini potranno chiedere le somme della green card utilizzata per la raccolta differenziata”. A dichiararlo è il presidente dello stesso movimento, Flavio De Feudis.

Tutte le informazioni a riguardo verranno spiegate in una conferenza stampa prevista per oggi, 7 settembre alle ore 17.30, nella seda di Piazza Vittorio Emanuele. “Verrà illustrata un’importantissima vittoria giudiziaria del movimento nei confronti del Comune di Bisceglie sulla Green Card per l’ottenimento delle relative somme” prosegue De Feudis.

L’ingresso sarà contingentato, nel rispetto delle normative anti covid. Si potrà seguire l’evento in diretta dalla pagina Facebook: DofendiAMO Bisceglie. Illustrerà la sentenza pilota l’avv. Dario Galantino che ha patrocinato l’evento, presente inoltre il consigliere comunale, avv. Francesco Spina.