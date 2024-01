Difendiamo Bisceglie-Bisceglie Sportiva stila le prorità programmative amministrative

Le priorità programmatiche del gruppo consiliare “Difendiamo Bisceglie-Bisceglie Sportiva” emorgono in una nota stampa odierna dove nell’ottica di un’attività di opposizione di controllo rigoroso e al contempo propositiva, arrivano le proposte emendatrice proposte ieri in consiglio comunale da Francesco Spina.

1) Finanziamento di una comunità energetica ai sensi del decreto del Ministero della sicurezza energetica tra le attività imprenditoriali presenti nella zona industriale (Lama di Macina) e nella zona mista (commerciale -artigianale) per le attività presenti sulla via Bisceglie-Molfetta.

2) Parco urbano nella zona levante.

3) Completamento della riqualificazione di via Aldo Moro fino a piazza Diaz.

4) Manutenzione e recupero della piscina comunale in tempi brevi.

5) Realizzazione del teatro all’aperto sul bastione San Martino prospiciente il porto turistico.

6) Realizzazione della nuova struttura sportiva polivalente in via San Martino.

7) Realizzazione delle infrastrutture viarie funzionali alla costruzione in tempi rapidi del nuovo grande ospedale del nord barese localizzato nel territorio biscegliese al confine con Molfetta nel 2012 dall’amministrazione Spina e consolidato dall’attuale amministrazione nella stessa zona.

“Si tratta di priorità amministrative e interventi per i quali ci sono tempi stringenti – evidenzia il gruppo Difendiamo Bisceglie-Bisceglie Sportiva – con seri rischi di perdere i finanziamenti ottenuti negli anni scorsi, per i quali ieri in consiglio si è registrato un rinnovato impegno del Sindaco a seguire i lavori in corso ascoltando i consigli delle opposizioni e a programmare anche modifiche e variazioni di bilancio necessarie per realizzare le proposte che partono dall’opposizione come quella relativa al completamento di via Aldo Moro”.