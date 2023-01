Dichiarazioni Angarano su opposizione: dure reazioni di Spina e Fata

Hanno provocato reazioni seccate, le dichiarazioni che il sindaco Angelantonio Angarano avrebbe fatto in occasione della presentazione della sua ricandidatura domenica scorsa contro le forze di opposizione (leggi qui).

Il primo a rispondere è stato Francesco Spina che attraverso una nota ha dichiarato: “A corto di argomenti e di sostenitori, Angarano ha inaugurato malissimo la presentazione della sua ricandidatura. Non potendo occultare i teatri e biblioteche chiusi per tutti i suoi 5 anni, i parchi comunali interdetti e chiusi al pubblico e l’assenza completa di iniziative e nuove opere o programmi, Angarano si è rifugiato nel buio della saletta più piccola del cinema cittadino con il suo solito copione: chiacchiere, bugie e attacchi volgari nei confronti delle opposizioni. Un sindaco uscente che sceglie la sala più piccola, tra le tre di un cinema, per mascherare le sue paure di non avere sostenitori, un sindaco in carica che non ha il coraggio di affrontare piazze e sale più grandi non poteva, come ha fatto lui, che rifugiarsi nell’attacco personale alle opposizioni e dedicare la sua presentazione a parlare male degli altri, anziché illustrare quello che ha fatto e quello che vuole fare. Ironia della sorte, però, le uniche opere inaugurate e riprodotte nel ‘film che si è fatto‘ con fotografie di propaganda, sono state quelle dei ciottoli e dell’area mercatale: opere con marchio chiaro e noto a tutti dell’amministrazione Spina, contro cui inveiva proprio mentre faceva vedere tali opere iniziate, finanziate e cantierizzate dalla precedente amministrazione. Senza trascurare poi la storia che ha raccontato sull’approvazione (contro voglia) del Pug (piano urbanistico) predisposto dalle precedenti amministrazioni e votato grazie alle opposizioni, approvato nonostante la sua assurda assenza in consiglio, illecita perchè giustificata da una non precisata e documentata dichiarazione di conflitto di interessi e macchiata, peraltro, dalla contemporanea sottoscrizione (nella stessa mattinata) della convenzione urbanistica riguardante la lottizzazione “165”, con 300 appartamenti sul mare di levante. Insomma, nessuna parola sulle primarie farsa con Silvestris, sugli assessori cacciati e sul nuovo assessorato al benessere degli animali con stipendio a 2.500 euro al mese, sugli appalti in proroga dell’immondizia”, sul degrado urbano e culturale e sui disastri combinati, ma solo un deludente e mieloso racconto di bugie e mistificazioni condito da attacchi personali al sottoscritto e alle opposizioni, inconcepibili per un sindaco che dovrebbe con dignità e decoro rappresentare tutta la città. Ci saremmo aspettati qualcosa di nuovo. Invece, è’ stato il solito Angarano, doppia faccia, cinico e senza cuore in privato (quando non mantiene gli impegni e taglia amici e assessori di fiducia) e mieloso in pubblico, che si avvita tra le sue bugie, i suoi “Ni” e le sue stesse parole confuse, parlando molto senza dire niente. La città sta agonizzando in questa palude di cattiva amministrazione e ha bisogno assolutamente per il futuro di certezze e programmi chiari e realizzabili. Dopo questa prima “scivolata” di Angarano, ci auguriamo una campagna elettorale di confronto proprio sui contenuti e non una campagna di attacchi personali come se, addirittura, si fossero invertite le parti: l’opposizione illustra i fatti e i programmi (come dovrebbe fare un sindaco in carica ) per la città, mentre il sindaco in carica dedica i suoi interventi ad attaccare e lanciare frecciate velenose alle opposizioni dimenticando di aver governato per 5 anni e senza parlare di programmi come quelli sull’agricoltura, sulla Zes, sull’impiego dei fondi pnrr, sullo sviluppo e lavoro, completamente dimenticati da questa amministrazione Angarano-Silvestris”.

Toni decisi anche nella nota giunta da parte di Vittorio Fata, “Non è nel nostro stile intromettersi nelle faccende relative ad altri schieramenti. Siamo purtroppo costretti a prendere atto delle gravi parole che il sindaco di Bisceglie in carica ha pronunciato nel corso di un’iniziativa elettorale, quando ha affermato: «Non esiste un’opposizione seria, si cerca esclusivamente di gettare fango sulle persone e sulle loro famiglie. Non possiamo accettare questi toni. Non possiamo tollerare queste assurde menzogne, peraltro facilmente dimostrabili. Il tenore del nostro lavoro in consiglio comunale, degli interventi e delle dichiarazioni che abbiamo rilasciato ai media e attraverso i comunicati non è certo quello descritto dall’attuale sindaco della città: eravamo, siamo e saremo costruttivi, concentrati sulle questioni politico-amministrativo e irremovibili nell’atteggiamento rispettoso delle persone e delle istituzioni che ci ha sempre contraddistinto. Respingiamo indignati e fortemente delusi sul piano umano (questo non lo nascondiamo) i termini utilizzati da Angarano, che ha esagerato rivolgendosi in un modo assolutamente inaccettabile nei confronti di rappresentanti eletti dai cittadini biscegliesi, quegli stessi cittadini ai quali dovrebbe chiedere scusa per un modo di porsi assolutamente inopportuno e squalificante della carica che rivestirà ancora per poco”.