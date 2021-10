Di Pinto (Bisceglie Unita) attacca Spina: “Kabul come Bisceglie? Specula su migliaia di morti”

“A Bisceglie, il re (senza corona) della demagogia, Francesco Spina, partorisce una sua massima: Kabul è più sicura di Bisceglie. Quest’uomo, perennemente in campagna elettorale, è stato capace di speculare su un paese in guerra, su migliaia di morti, su migliaia di bambini rimasti senza un tetto sulla testa”. Sono queste le durissime parole di Tommaso Di Pinto, esponente del movimento giovanile Bisceglie Unita, che in un comunicato stampa risponde alle recenti dichiarazioni del consigliere Spina circa il cedimento stradale in via Indipendenza (LEGGI QUI).

“Gravissima mancanza di rispetto nei confronti di un popolo ormai sottomesso, sottratto alla propria autodeterminazione, e aggiungo, parallelismo davvero becero quello fra Kabul e Bisceglie”, prosegue Di Pinto, che invita il consigliere Spina a “fare un viaggio nelle terre di Kabul, fare un reportage, in modo da educare e informare se stesso, e la comunità tutta sulla terribile situazione di quei territori, e magari, chissà, sviluppare una coscienza critica e politica, che dopo una carriera lunga come la sua, ancora è assente”.