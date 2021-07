Di Leo: “Servizio sicurezza bagnanti parito in ritardo, vigileremo su corretto funzionamento”

“Apprendiamo dell’idoneità a procedere, da determina dirigenziale datata 7 luglio 2021, all’affidamento delle attività di presidio, pulizia, decoro e salvamento in mare nelle spiagge libere biscegliesi, all’A.S.D. Baywatch. L’importo è pari a 38mila euro. Purtroppo, denotiamo la partenza in forte ritardo di un servizio essenziale per la sicurezza dei bagnanti; un servizio partito nella prima decade di luglio, benché le nostre spiagge fossero popolate, da concittadini e non, dai primi giorni di giugno”. Lo dichiara Marco Di Leo, esponente della lista civica Bisceglie d’Amare.

“Il recente salvataggio operato da una signora armata di grande coraggio, in data 9 Luglio, deve far riflettere i nostri amministratori sull’importanza di una tempestiva attivazione di simili servizi. Prendendo visione dell’avviso pubblicato sull’albo pretorio del Comune di Bisceglie – continua – dovrebbero esser previste una serie di utilità: la presenza di un operatore ad ogni varco di accesso alla spiaggia, presenza degli OSS per gli anziani e per i diversamente abili, presenza di materiale medicale, inclusi i defibrillatori. Se tutto ciò dovesse essere realizzato, potremmo parlare di soldi (anche se tanti) sicuramente ben spesi”.

“Bisceglie D’Amare, come forza di opposizione, vigilerà sul corretto espletamento del servizio. Tutelare questo grande investimento è un nostro dovere morale ed è nell’interesse di tutti, non solo di pochi. Ci auguriamo che il prossimo anno questo servizio venga bandito ad aprile e non a fine giugno – rimarca in conclusione Marco Di Leo. Bisceglie richiede il massimo, non il minimo indispensabile”.