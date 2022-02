Di Leo: “Segnalato assenza segnaletica stadale 16 Bis, amministratori vigilino su lavori”

“Per fortuna, questa triste pagina amministrativa biscegliese sta volgendo al termine. La tanto decantata ‘svolta’, che ha racchiuso la destra con la sinistra, ha prodotto veramente poco per la città in ben quattro anni”. Queste le prime parole della nota di Marco Di Leo.

“Quest’amministrazione non è riuscita a dare un segno di vivo interesse per la comunità. Non è un caso che le innumerevoli e disinteressate proposte del sottoscritto, per le quali non è mai stata richiesta una cieca accettazione, siano state sempre inascoltate. La pillola di una linea politica assolutamente da dimenticare sarebbe stata meno amara se fosse stata dedicata la giusta attenzione ai piccoli problemi quotidiani, di facile e immediata risoluzione. La problematica che andrò ad evidenziare – continua – non è di diretta competenza dell’amministrazione comunale, ma gradirei un vivo impegno da parte degli assessori preposti affinché possa essere prontamente risolta”.

“Nell’ultima settimana, ho segnalato con Pec, all’Anas e per conoscenza al Sindaco l’assenza della segnaletica sulla strada statale 16 Bis, all’altezza dello svincolo per Bisceglie Centro. L’uscita, posta subito dopo una curva cieca, non risulta adeguatamente segnalata. Ciò determina una situazione di grave pericolo per gli automobilisti ivi in transito. Auspico una celere risoluzione da parte dell’Anas, che ha già preso in carico il problema rispondendomi via Pec. Altresì, spero nel concreto interessamento degli amministratori nel voler vigilare sulla pronta esecuzione dei lavori. Lo spirito, seppur fortemente deluso, non può che essere, come sempre, propositivo. Mi auguro che l’ultimo anno di amministrazione Angarano – conclude Marco Di Leo – ammesso che il mandato giunga alla sua naturale scadenza, possa essere quello del ‘sussulto d’orgoglio’. Il principale beneficiario del cambio di passo e di metodo di lavoro non potrebbe che essere l’intera cittadinanza”.